Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия «Востока»

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, в результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.