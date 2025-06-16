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Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия «Востока»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в зоне действия «Восточной» группировки, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.