Артиллеристы «Днепра» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских националистов в заброшенных жилых домах. Из них неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты пункта запуска БПЛА ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты цели, точными выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.
После получения информации с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения расчета и орудия контрбатарейным огнём со стороны противника.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью БПЛА-разведчика. Это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Расчеты буксируемых орудий «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению авто- и бронетехники, пунктов временной дислокации личного состава, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.