Артиллеристы «Днепра» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских националистов в заброшенных жилых домах. Из них неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты пункта запуска БПЛА ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты цели, точными выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.