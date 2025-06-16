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Артиллеристы «Днепра» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 16 июн — РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

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Источник: © РИА Новости

«Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских националистов в заброшенных жилых домах. Из них неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты пункта запуска БПЛА ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты цели, точными выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.

После получения информации с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения расчета и орудия контрбатарейным огнём со стороны противника.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью БПЛА-разведчика. Это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Расчеты буксируемых орудий «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению авто- и бронетехники, пунктов временной дислокации личного состава, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.