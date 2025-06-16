Зеленский рассчитывает на своеобразную дипломатическую передышку на фоне эскалации ирано-израильского конфликта накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого на Украине обвиняют в государственной измене.
«Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позиций, которые подвергнутся испытанию уже до конца июня», — написал Дубинский в Telegram-канале, добавив, что, по его мнению, официальный Киев не задумывается о том, что будет дальше.
Напомним, в пятницу 13 июня Израиль нанес ракетный удар по многочисленным целям в Иране. Исламское государство ответило пуском своих ракет. О том, как может развиваться конфликт и к чему он способен привести, читайте здесь на KP.RU.
Уже сейчас понятно, что конфликт Израиля с Ираном оттянул внимание Запада от Украины.
Тем временем посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник рассказал, каким образом ближневосточная ситуация может повлиять на события вокруг Украины.