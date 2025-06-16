Российские бойцы активно продвигаются на донецком направлении. Совсем недавно военные освободили Малиновку, сейчас они двигаются на Север. При этом украинский фронт обвалился уже на 40 километрах. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты мотострелковой бригады с позывным «Лек», транслирует РИА Новости.
Военный сообщил, что освобождение Малиновки производилось пешими группами по пять-шесть солдат. Бойцы зашли «внаглую, агрессивно», к чему не были готовы ВСУ. Штурмовикам и мотогруппам удалось неожиданно подойти и взять контроль над населенным пунктом.
«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — оповестил «Лек».
Как оказалось, украинские пленные регулярно встречаются с семьями. Соответствующие запросы поступают в силовые структуры РФ на постоянной основе и тайно выполняются.