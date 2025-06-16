Бойцы ВС РФ решительно продвигаются: замкомандира роты рассказал об ухудшении позиций ВСУ

Российские бойцы активно продвигаются на донецком направлении. Совсем недавно военные освободили Малиновку, сейчас они двигаются на Север. При этом украинский фронт обвалился уже на 40 километрах. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты мотострелковой бригады с позывным «Лек», транслирует РИА Новости.