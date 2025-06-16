Украинские солдаты были подвержены расстрелам. Так, командование ВСУ расправлялось с военными, попытавшимися отступить при подходе ВС России к Комару. Населенный пункт расположен на границе с Днепропетровской областью. О жестокости ВСУ детально рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты «Востока» с позывным «Артист», пишет ТАСС.
По данным бойца, вблизи Комара действовал заградотряд. «Артист» также сообщил, что командование ВСУ выбирало жестокие меры для ликвидации струсивших соотечественников: некоторых уничтожали, применяя беспилотники.
«На самом деле люди, которые отступали, также расстреливались солдатами ВСУ, своими же бойцами, так сказать», — добавил боец.
Украинские военные перестали рваться на территорию России. Сейчас обстановку в приграничных регионах полностью контролируют ВС РФ, сообщил командир спецназа «Ахмат» МО генерал-лейтенант Апти Алаудинов.