Били БПЛА и расстреливали: командование ВСУ убивало соотечественников за отступление

Украинские солдаты были подвержены расстрелам. Так, командование ВСУ расправлялось с военными, попытавшимися отступить при подходе ВС России к Комару. Населенный пункт расположен на границе с Днепропетровской областью. О жестокости ВСУ детально рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты «Востока» с позывным «Артист», пишет ТАСС.