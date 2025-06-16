Минобороны РФ показало кадры освобождения Ульяновки российскими войсками

Министерство обороны России обнародовало кадры освобождения российскими военными посёлка Ульяновка, который находится на красноармейском направлении в ДНР.
«Военнослужащие 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск “Центр”, освободили населённый пункт Ульяновка», — отметило ведомство в комментарии к соответствующей видеозаписи в своём Telegram-канале.
В Минобороны РФ обратили внимание, что ВСУ создали в посёлке и возле него мощные укрепления. Вследствие этого российским бойцам приходилось добираться до позиции мелкими группами на мотоциклах, багги и пешим порядком.
Напомним, 15 июня стало известно, что Вооружённые силы России взяли под контроль шахту Новодзержинскую в ДНР. Российские подразделения после этого продолжили движение вперед.