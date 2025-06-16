Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ показало кадры освобождения Ульяновки российскими войсками

Российские бойцы в ходе боёв за Ульяновку передвигались мелкими группами на мотоциклах, багги и пешим порядком.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России обнародовало кадры освобождения российскими военными посёлка Ульяновка, который находится на красноармейском направлении в ДНР.

«Военнослужащие 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск “Центр”, освободили населённый пункт Ульяновка», — отметило ведомство в комментарии к соответствующей видеозаписи в своём Telegram-канале.

В Минобороны РФ обратили внимание, что ВСУ создали в посёлке и возле него мощные укрепления. Вследствие этого российским бойцам приходилось добираться до позиции мелкими группами на мотоциклах, багги и пешим порядком.

Напомним, 15 июня стало известно, что Вооружённые силы России взяли под контроль шахту Новодзержинскую в ДНР. Российские подразделения после этого продолжили движение вперед.