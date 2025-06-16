Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Россией

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня было перехвачено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Согласно официальным данным, 11 воздушных целей были сбиты над территорией Орловской области, ещё одна — над Воронежской областью. Все попытки атак украинских БПЛА на российскую территорию были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО). Вместе с тем были ликвидированы 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства.