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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 16 июня российские силы противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА над Орловской и Воронежской областями.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня было перехвачено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Согласно официальным данным, 11 воздушных целей были сбиты над территорией Орловской области, ещё одна — над Воронежской областью. Все попытки атак украинских БПЛА на российскую территорию были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО). Вместе с тем были ликвидированы 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства.