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На Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота

В соответствии с Планом подготовки Военно-Морского Флота началось плановое учение сил Тихоокеанского флота.

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Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о начале плановых учений сил Тихоокеанского флота, которые проходят под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины.

Учения будут проходить в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей с 16 по 30 июня. В них примут участие до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 30 самолётов и вертолётов морской авиации, а также более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Кроме того, в учениях будут задействованы боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион».

В ходе учений планируется отработать комплекс мероприятий по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, организацию противокорабельной и противовоздушной обороны, нанесение ракетных ударов по морским целям, а также укрепить практические навыки по отражению атак авиации противника, беспилотников и безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что российские корабли ВМФ и военно-морские силы Индонезии провели совместные учения по связям и тактическому маневрированию в Яванском море.