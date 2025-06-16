На Дальнем Востоке началось плановое учение сил Тихоокеанского флота

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о начале плановых учений сил Тихоокеанского флота, которые проходят под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины.
Учения будут проходить в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей с 16 по 30 июня. В них примут участие до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 30 самолётов и вертолётов морской авиации, а также более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Кроме того, в учениях будут задействованы боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион».
В ходе учений планируется отработать комплекс мероприятий по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, организацию противокорабельной и противовоздушной обороны, нанесение ракетных ударов по морским целям, а также укрепить практические навыки по отражению атак авиации противника, беспилотников и безэкипажных катеров.
Ранее сообщалось, что российские корабли ВМФ и военно-морские силы Индонезии провели совместные учения по связям и тактическому маневрированию в Яванском море.