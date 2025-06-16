В КСИР заявили, что заставили средства ПВО Израиля атаковать друг друга

Подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе новой серии ракетных ударов по Израилю вывели из строя израильские средства противовоздушной обороны, заставив их атаковать друг друга, говорится в заявлении командования этого элитного формирования иранских Вооружённых сил.
Отмечается, что военные исламской республики применили «новые методы» в сферах разведки и управления оборудованием.
Напомним, ранее стало известно, что иранская ракета поразила электростанцию в израильском городе Хайфа. После удара над объектом появился густой столб дыма.
Также сообщалось, что Иран нанёс удар по заводу оружейной израильской компании Rafael.