В КСИР заявили, что заставили средства ПВО Израиля атаковать друг друга

Подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе новой серии ракетных ударов по Израилю вывели из строя израильские средства противовоздушной обороны, заставив их атаковать друг друга, говорится в заявлении командования этого элитного формирования иранских Вооружённых сил.