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В КСИР заявили, что заставили средства ПВО Израиля атаковать друг друга

КСИР заявил о применении «новых методов» в сферах разведки и управления оборудованием.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе новой серии ракетных ударов по Израилю вывели из строя израильские средства противовоздушной обороны, заставив их атаковать друг друга, говорится в заявлении командования этого элитного формирования иранских Вооружённых сил.

Отмечается, что военные исламской республики применили «новые методы» в сферах разведки и управления оборудованием.

Напомним, ранее стало известно, что иранская ракета поразила электростанцию в израильском городе Хайфа. После удара над объектом появился густой столб дыма.

Также сообщалось, что Иран нанёс удар по заводу оружейной израильской компании Rafael.