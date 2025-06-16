«Премьериады открыты»: на Украине вновь собираются распустить правительство

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского собирается вновь отправить в отставку премьера и заменить все правительство. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам нардепа, три источника подтвердили, что в ближайшее время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уволят.
«Поэтому традиционный летний сезон Премьериады считайте открытым», — написал депутат в Telegram.
Среди основных причин такого решения парламентарий указал на потерю поддержки нынешнего кабмина даже среди своих депутатов. «Плюс, действительно много провалов. Особенно в экономично-бюджетной сфере. И они только накапливаются», — отметил он.
Кроме того, в условиях отсутствия выборов нужно «хоть какое-то обновление показать». «Плюс сейчас время хорошее … Потому что здесь кандидат есть только один и не чужд к нему: Юлия Свириденко», — добавил нардеп.
Напомним, в апреле этого года из Верховной Рады вынесли кресло Шмыгаля «за ненадобностью». Как сообщил нардепутат Владимир Арьев, «все равно ничего, по сути, не изменится».