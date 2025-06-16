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«Премьериады открыты»: на Украине вновь собираются распустить правительство

Нардеп Железняк: офис Зеленского планирует отставку премьера и замену кабмина.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского собирается вновь отправить в отставку премьера и заменить все правительство. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам нардепа, три источника подтвердили, что в ближайшее время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уволят.

«Поэтому традиционный летний сезон Премьериады считайте открытым», — написал депутат в Telegram.

Среди основных причин такого решения парламентарий указал на потерю поддержки нынешнего кабмина даже среди своих депутатов. «Плюс, действительно много провалов. Особенно в экономично-бюджетной сфере. И они только накапливаются», — отметил он.

Кроме того, в условиях отсутствия выборов нужно «хоть какое-то обновление показать». «Плюс сейчас время хорошее … Потому что здесь кандидат есть только один и не чужд к нему: Юлия Свириденко», — добавил нардеп.

Напомним, в апреле этого года из Верховной Рады вынесли кресло Шмыгаля «за ненадобностью». Как сообщил нардепутат Владимир Арьев, «все равно ничего, по сути, не изменится».