Еще одного бойца из Свердловской области вернули из украинского плена

Еще один военнопленный из Свердловской области в минувшие выходные возвращен из украинского плена, где он находился с ноября 2023 года.
«Сегодня же начался санитарный обмен ранеными, но пока наших земляков в списке раненых нет», — сообщила у себя на странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Она отметила, что возвращение наших военнослужащих стало возможным благодаря участникам Стамбульского переговорного процесса.
«Каждый боец нам дорог», — подчеркнула омбудсмен.
Напомним, на минувшей неделе в ходе обмена пленными в Россию были возвращены пятеро военнослужащих из Свердловской области.