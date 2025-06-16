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Еще одного бойца из Свердловской области вернули из украинского плена

Это стало возможным по итогам Стамбульского переговорного процесса.

Как создавалась новая Россия
Источник: Татьяна Мерзлякова

Еще один военнопленный из Свердловской области в минувшие выходные возвращен из украинского плена, где он находился с ноября 2023 года.

«Сегодня же начался санитарный обмен ранеными, но пока наших земляков в списке раненых нет», — сообщила у себя на странице во «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что возвращение наших военнослужащих стало возможным благодаря участникам Стамбульского переговорного процесса.

«Каждый боец нам дорог», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, на минувшей неделе в ходе обмена пленными в Россию были возвращены пятеро военнослужащих из Свердловской области.