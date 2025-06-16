Tasnim: Иран нанёс удары по Тель-Авиву и Хайфе гиперзвуковыми ракетами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана применил утром 16 июня гиперзвуковые ракеты для нанесения ударов по израильским городам Тель-Авив и Хайфа, сообщило иранское агентство Tasnim.
«В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели», — подчеркнули журналисты.
В публикации отмечается, что новые удары Ирана отличались от прежних более активным использованием этого вида оружия. Авторы статьи считают, что иранские военные приняли во внимание два важных момента: увеличение разрушительной силы и скорости ракет.
Журналисты также предположили, что КСИР будут наращивать использование гиперзвукового оружия. В публикации также говорится, что такие удары «поставят Израиль в затруднительное положение» в рамках продолжения конфликта.
Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции объявил, что продолжит осуществлять операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства. В КСИР предупредили, что новые удары будут более точными, жесткими и сокрушительными.