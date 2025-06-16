Tasnim: Иран нанёс удары по Тель-Авиву и Хайфе гиперзвуковыми ракетами

«В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели», — подчеркнули журналисты.