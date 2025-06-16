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В зоне СВО погиб гранатометчик Андрей Путилов из Пермского края

Прощание с погибшим бойцом проведут 16 июня в Верещагинском округе.

Источник: Reuters

В эти минуты жители деревни Комары Верещагинского округа прощаются с погибшим в зоне проведения СВО земляком. Рядовой Путилов Андрей Юрьевич погиб при исполнении воинского долга 2 апреля 2025 года.

Андрей Путилов родился 24 мая 1991 года. Окончил Комаровскую школу, работал в Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД», а затем в родной школе.

В зоне СВО Андрей Юрьевич проходил службу на должности стрелка-помощника гранатомётчика стрелкового батальона. Дома бойца с фронта ждали мама Лариса Борисовна, жена Зоя Александровна, сын Арсений и дочь Василиса.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.