В зоне СВО погиб гранатометчик Андрей Путилов из Пермского края

В эти минуты жители деревни Комары Верещагинского округа прощаются с погибшим в зоне проведения СВО земляком. Рядовой Путилов Андрей Юрьевич погиб при исполнении воинского долга 2 апреля 2025 года.
Андрей Путилов родился 24 мая 1991 года. Окончил Комаровскую школу, работал в Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД», а затем в родной школе.
В зоне СВО Андрей Юрьевич проходил службу на должности стрелка-помощника гранатомётчика стрелкового батальона. Дома бойца с фронта ждали мама Лариса Борисовна, жена Зоя Александровна, сын Арсений и дочь Василиса.
Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.