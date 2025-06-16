ERR: Вернувшиеся с Украины эстонские наёмники обучают операторов дронов

Эстонские наемники, участвующие в конфликте в составе Вооруженных сил Украины, теперь обучают операторов беспилотников на родине. Об этом говорилось в программе «Актуальная камера» на телеканале ERR.
Бывшие военные проводят тренировки для членов добровольческого формирования Кайтселийт. Инструктор по имени Макс отметил, что современные боевые действия требуют принципиально нового подхода.
«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад», — подчеркнул он.
На учениях операторы оборудовали полностью автономные позиции, где могут работать несколько дней без выхода, имитируя реальные условия боевых действий.
Ранее украинский пленный Анатолий Стягайло из 47-й отдельной механизированной бригады заявил, что на Сумское направление брошены наёмники из Японии и Колумбии.