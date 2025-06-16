После атаки БПЛА на Елабугу в больнице остаются трое детей. Они проходят лечение в КДМЦ Набережных Челнов. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, сообщили в Минздраве Татарстана.
Также в больницах находятся четверо взрослых пострадавших — двое в Елабужской ЦРБ и двое в БСМП Набережных Челнов. Их состояние — стабильное, средней степени тяжести.
«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Привлечены федеральные эксперты, которые консультируют татарстанских специалистов по тактике лечения», — уточнили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что число жертв атаки БПЛА на Елабугу выросло в два раза. В больнице скончался еще один пострадавший.