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После атаки БПЛА на Елабугу в больнице остаются трое детей

Также лечение проходят четверо взрослых пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

После атаки БПЛА на Елабугу в больнице остаются трое детей. Они проходят лечение в КДМЦ Набережных Челнов. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, сообщили в Минздраве Татарстана.

Также в больницах находятся четверо взрослых пострадавших — двое в Елабужской ЦРБ и двое в БСМП Набережных Челнов. Их состояние — стабильное, средней степени тяжести.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Привлечены федеральные эксперты, которые консультируют татарстанских специалистов по тактике лечения», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что число жертв атаки БПЛА на Елабугу выросло в два раза. В больнице скончался еще один пострадавший.