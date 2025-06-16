После атаки БПЛА на Елабугу в больнице остаются трое детей. Они проходят лечение в КДМЦ Набережных Челнов. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, сообщили в Минздраве Татарстана.