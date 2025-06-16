Военнослужащий из Усть-Кута погиб в зоне проведения СВО

18 июня в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Антон Спиридонов пал 1 января 2025 года во время выполнения боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Кута, бойцу было 35 лет.
Мужчина пал во время выполнения боевых задач.
18 июня в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Антон Спиридонов пал 1 января 2025 года во время выполнения боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Кута, бойцу было 35 лет.