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Военнослужащий из Усть-Кута погиб в зоне проведения СВО

Мужчина пал во время выполнения боевых задач.

Источник: IrkutskMedia.ru

18 июня в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Антон Спиридонов пал 1 января 2025 года во время выполнения боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Кута, бойцу было 35 лет.