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Погиб учитель омской школы, ушедший добровольцем на СВО

Администрация средней общеобразовательной школы № 53 Омска сообщила в понедельник, 16 июня 2025 года, о гибели учителя русского языка и литературы Владимира Кебича, ушедшего добровольцем на СВО.

Источник: Reuters

"Владимир Владимирович был не только патриотом своей Родины, но и учителем с большой буквы, которого любили дети и коллеги. Яркий, харизматичный, жизнерадостный, талантливый педагог, который прививал ученикам любовь к родному языку, литературе, Родине.

Коллектив школы глубоко скорбит о тяжелой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении администрации школы.

Также указано, что церемония прощания с Владимиром Владимировичем Кебичем состоится во вторник, 17 июня 2025 года, в 10:00 по адресу: ул. Олега Кошевого, 94.