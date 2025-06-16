Погиб учитель омской школы, ушедший добровольцем на СВО

"Владимир Владимирович был не только патриотом своей Родины, но и учителем с большой буквы, которого любили дети и коллеги. Яркий, харизматичный, жизнерадостный, талантливый педагог, который прививал ученикам любовь к родному языку, литературе, Родине.
Коллектив школы глубоко скорбит о тяжелой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении администрации школы.
Также указано, что церемония прощания с Владимиром Владимировичем Кебичем состоится во вторник, 17 июня 2025 года, в 10:00 по адресу: ул. Олега Кошевого, 94.