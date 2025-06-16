«Южная» группировка войск заняла более выгодное положение в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Семеновка, Бондарное, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.