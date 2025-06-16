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«Южная» группировка войск заняла более выгодное положение в зоне СВО

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. «Южная» группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 175 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Семеновка, Бондарное, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Уточняется также, что были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция AN/MPQ-64 производства США, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.