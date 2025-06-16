Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Запорожье в ДНР, Новопавловка в Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.