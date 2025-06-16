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Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.