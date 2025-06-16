Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.