Войска группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.