Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 490 военнослужащих и четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.