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ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки «Днепр» за сутки

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска в зоне ответственности российской группировки «Днепр» потеряли за сутки до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.