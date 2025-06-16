ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки «Днепр» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.