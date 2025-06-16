Главное из брифинга Минобороны 16 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными БПЛА, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах.