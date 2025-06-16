Главное из брифинга Минобороны 16 июня 2025 года: последние новости на сегодня

«Север» продавил оборону ВСУ
Бойцы «Северной» группировки атаковали семь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области и села Уды Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили более 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада боеприпасов.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово ДНР.
«Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Юг» передвинулась на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, радиолокационную станцию AN/MPQ-64, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 490 человек
Военнослужащие «Центра» атаковали 13 бригад противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Противник лишился до 490 боевиков, четырех боевых бронированных машин, пяти пикапов, артиллерийского орудия, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Запорожье ДНР, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 175 человек. ВС РФ также уничтожили боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области.
Противник потерял до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными БПЛА, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- 104 БПЛА самолетного типа.