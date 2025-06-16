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Главное из брифинга Минобороны 16 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продавил оборону ВСУ

Бойцы «Северной» группировки атаковали семь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области и села Уды Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили более 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада боеприпасов.

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Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Колодезное, Глущенково Харьковской области, Кировск и Шандриголово ДНР.

«Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и 10 пикапов. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Группировка «Юг» передвинулась на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, радиолокационную станцию AN/MPQ-64, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 490 человек

Военнослужащие «Центра» атаковали 13 бригад противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 490 боевиков, четырех боевых бронированных машин, пяти пикапов, артиллерийского орудия, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Запорожье ДНР, Новопавловка Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 175 человек. ВС РФ также уничтожили боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными БПЛА, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 104 БПЛА самолетного типа.