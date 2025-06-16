Цивилева: ветераны СВО примут участие в показе адаптивной одежды в Эрмитаже

Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итоговым мероприятиям международного конкурса «На крыльях», сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества», председатель оргкомитета конкурса Анна Цивилева.
«Для нас очень важно, что участниками показа, участниками этого мероприятия становятся не только профессиональные жюри, профессиональные дизайнеры, ателье, бренды, люди, которые работают в этой индустрии. Многие люди с инвалидностью, ветераны специальной военной операции, то есть не профессиональные модели, а именно те, ради которых это все и создавалось», — подчеркнула она.
Всего, отметила руководитель фонда, на конкурс было подано 286 заявок, среди регионов-лидеров — Санкт-Петербург, Кемеровская область, Москва, Свердловская область, Башкирия, Татарстан и Краснодарский край. Также заявки поступили от модельеров из семи стран — Белоруссии, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.
Отвечая на вопрос ТАСС, Цивилева подчеркнула, что в гала-показе не будут принимать участие профессиональные модели, демонстраторами станут обычные люди, в том числе дети и пожилые, с различными нозологиями. Она подчеркнула, что организаторы конкурса постарались включить в показ всех, у кого есть потребность в адаптивной одежде, в том числе людей с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, ДЦП, протезами. «Модели едут со всех субъектов, со всех регионов для того, чтобы выступить на этой площадке, для этих людей это настоящий праздник. Многие едут в Санкт-Петербург впервые в жизни. И мы подготовили для наших моделей в том числе и культурно-образовательную программу, чтобы они максимально с пользой провели это время, наполнились впечатлениями, положительными эмоциями», — сказала руководитель фонда.
Одной из номинаций станет «Мирный образ участника СВО» — в ней примут участие герои спецоперации, которые активно вовлечены в различные направления работы, бизнеса, общественной деятельности в мирной жизни.
О пресс-конференции
В пресс-конференции ТАСС также приняли участие главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев, российский дизайнер Денис Симачев, а также участники конкурса «На крыльях» Светлана Миночкина и Артем Браславский. Спикеры рассказали о географии и участниках конкурса, финальном показе лучших дизайнеров в Санкт-Петербурге на фестивале культуры «Петербургские сезоны» в рамках ПМЭФ-2025, а также о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в сфере дизайна адаптивной одежды и перспективах интеграции инклюзивного дизайна в промышленное производство.
ТАСС — информационный партнер конкурса «На крыльях».