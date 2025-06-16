Цивилева: ветераны СВО примут участие в показе адаптивной одежды в Эрмитаже

Отвечая на вопрос ТАСС, Цивилева подчеркнула, что в гала-показе не будут принимать участие профессиональные модели, демонстраторами станут обычные люди, в том числе дети и пожилые, с различными нозологиями. Она подчеркнула, что организаторы конкурса постарались включить в показ всех, у кого есть потребность в адаптивной одежде, в том числе людей с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, ДЦП, протезами. «Модели едут со всех субъектов, со всех регионов для того, чтобы выступить на этой площадке, для этих людей это настоящий праздник. Многие едут в Санкт-Петербург впервые в жизни. И мы подготовили для наших моделей в том числе и культурно-образовательную программу, чтобы они максимально с пользой провели это время, наполнились впечатлениями, положительными эмоциями», — сказала руководитель фонда.