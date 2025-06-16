48-летний гранатомётчик Пётр Карпович из Пермского края погиб на СВО

Как рассказывает администрация Косинского муниципального округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте», мужчина родился 3 июля 1976 года. В октябре 2024 года прикамец принял решение отправиться в зону СВО, где он служил на протяжении нескольких месяцев в звании рядового.