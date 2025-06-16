48-летний гранатомётчик Пётр Карпович из Пермского края погиб на СВО

Гранатомётчик Пётр Карпович из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 48-ми лет.
Как рассказывает администрация Косинского муниципального округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте», мужчина родился 3 июля 1976 года. В октябре 2024 года прикамец принял решение отправиться в зону СВО, где он служил на протяжении нескольких месяцев в звании рядового.
Спустя полгода, 11 марта 2025 года, гранатомётчик Пётр Карпович погиб во время выполнения боевых задач. Администрация округа выразила свои соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — добавили в муниципалитете.
Прощание с военнослужащим прошло в Косинском округе утром 16 июня. В полдень мужчину отпели в Свято-Никольской церкви, а позже, в 13:00, в местном КДЦ состоялся траурный митинг, посвящённый погибшему бойцу.