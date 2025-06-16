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Семь новосибирских военнопленных вернулись домой с Украины

В Новосибирскую область в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной вернулись семь человек.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

Также стало известно, что ранее вернулись трое военных из Томской области и еще пятеро — из Иркутской области. Обмен был осуществлен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

Накануне Россия вернула из плена третью группу российских военнослужащих. 9 июня в МО РФ сообщили о проведении первого этапа обмена военнослужащими, на следующий день состоялся второй этап.

Как правило, группы российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена, сначала транспортируют в Беларусь, а затем их спецбортом переправляют в Россию.