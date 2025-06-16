Военнослужащий из Ростовской области вернулся на родину из плена ВСУ

Возвращение стало реальностью благодаря соглашениям, заключенным на переговорах между представителями обеих стран в Стамбуле 2 июня.
Военнослужащие начали прибывать на территорию России с 9 июня на прошлой неделе. Передачи осуществляются с определенной периодичностью. В одной из групп возвращающихся оказался 37-летний Николай Поздняков, уроженец города Шахты.
Важно отметить, что Николай — не единственный военный в семье. Его старший брат, Сергей Поздняков, пал в зоне СВО 14 марта 2022 года. Он был удостоен Ордена мужества посмертно.