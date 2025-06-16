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Военнослужащий из Ростовской области вернулся на родину из плена ВСУ

Военнослужащий Николай Поздняков из Ростовской области был освобожден из украинского плена.

Возвращение стало реальностью благодаря соглашениям, заключенным на переговорах между представителями обеих стран в Стамбуле 2 июня.

Военнослужащие начали прибывать на территорию России с 9 июня на прошлой неделе. Передачи осуществляются с определенной периодичностью. В одной из групп возвращающихся оказался 37-летний Николай Поздняков, уроженец города Шахты.

Важно отметить, что Николай — не единственный военный в семье. Его старший брат, Сергей Поздняков, пал в зоне СВО 14 марта 2022 года. Он был удостоен Ордена мужества посмертно.