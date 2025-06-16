«Угрозы жизни нет»: главврач БСМП о состоянии пострадавших от атаки БПЛА в Елабуге

«Татар-информ» рассказывал, что по состоянию на 16 июня в больницах Татарстана находятся семь пострадавших после атаки украинского БПЛА в Елабужском районе, трое из них — дети. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести и получают лечение в Елабужской ЦРБ, врачи наблюдают в их состоянии положительную динамику. Три пациента находятся в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Еще два пациента в Больнице скорой медицинской помощи, их состояние тоже стабильное.