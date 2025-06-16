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Подросток и взрослый погибли при атаке беспилотника ВСУ в Кременной

Дрон ВСУ ударил по двору жилого дома, погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Два человека, в том числе подросток, погибли при ударе украинского дрона по двору жилого дома в Кременной в ЛНР. Это произошло вечером понедельника 16 июня, информирует пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.

Сообщается, что люди находились во дворе частного жилого дома, когда по ним ударил беспилотник.

«В Кременной около часа назад два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору. В момент атаки мирные жители находились во дворе жилого дома. Один из погибших — несовершеннолетний парень 2008 года рождения», — сказано в релизе.

Накануне в Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус ранены две женщины.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Татарстане пострадали трое детей и 13 взрослых. Обломки беспилотника упали на территории Елабужского автомобильного завода, при этом погиб рабочий.

Также сообщалось, что в ночь на 16 июня российские силы противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА над Орловской и Воронежской областями.