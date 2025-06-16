Подросток и взрослый погибли при атаке беспилотника ВСУ в Кременной

Два человека, в том числе подросток, погибли при ударе украинского дрона по двору жилого дома в Кременной в ЛНР. Это произошло вечером понедельника 16 июня, информирует пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.
Сообщается, что люди находились во дворе частного жилого дома, когда по ним ударил беспилотник.
«В Кременной около часа назад два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору. В момент атаки мирные жители находились во дворе жилого дома. Один из погибших — несовершеннолетний парень 2008 года рождения», — сказано в релизе.
Накануне в Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус ранены две женщины.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Татарстане пострадали трое детей и 13 взрослых. Обломки беспилотника упали на территории Елабужского автомобильного завода, при этом погиб рабочий.
Также сообщалось, что в ночь на 16 июня российские силы противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА над Орловской и Воронежской областями.