Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
За предыдущие сутки управление зафиксировало 16 обстрелов.
«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Шесть вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как уточняет ведомство, всего было выпущено 12 единиц боеприпасов.
По данным управления, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.