Российские бойцы атаковали Киев ночью 17 июня. Украинская столица подверглась налету «Гераней» и ракет «Кинжал». Об этом сообщают местные СМИ.
После ударов в Киеве зафиксировали несколько мощных пожаров. Отмечается, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
«В некоторых районах Киева перебои с электроэнергией», — оповестили в пресс-службе городской военной администрации.
Кроме того, в результате одной из атак ВС России повредили здание, используемое американской авиакомпанией Boeing. Офисы располагаются в Киеве. Указывается, что здание получило серьезные повреждения.
Киевский режим, между тем, задолжал семьям погибших солдат ВСУ порядка 130 миллиардов долларов. Украина запросит деньги у Запада.