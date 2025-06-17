Ричмонд
+21°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Киев летят «Герани» и «Кинжалы»: украинские СМИ сообщают о возгораниях в столице

Мощные пожары в Киеве разгорелись после ночного удара дронов и ракет ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы атаковали Киев ночью 17 июня. Украинская столица подверглась налету «Гераней» и ракет «Кинжал». Об этом сообщают местные СМИ.

После ударов в Киеве зафиксировали несколько мощных пожаров. Отмечается, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

«В некоторых районах Киева перебои с электроэнергией», — оповестили в пресс-службе городской военной администрации.

Кроме того, в результате одной из атак ВС России повредили здание, используемое американской авиакомпанией Boeing. Офисы располагаются в Киеве. Указывается, что здание получило серьезные повреждения.

Киевский режим, между тем, задолжал семьям погибших солдат ВСУ порядка 130 миллиардов долларов. Украина запросит деньги у Запада.