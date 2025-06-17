«Налетели рои птичек»: Боевики ВСУ намеренно атаковали пленных сослуживцев

В ходе операции по освобождению населённого пункта Троицк в Донецкой Народной Республике бойцы группировки «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ. Однако эвакуация задержанных в тыл была сорвана массированным ударом украинских беспилотников, сообщил командир штурмового подразделения с позывным Сыч.