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«Налетели рои птичек»: Боевики ВСУ намеренно атаковали пленных сослуживцев

Командир Сыч: ВСУ намеренно атаковали дронами группу украинских пленных.

Источник: Комсомольская правда

В ходе операции по освобождению населённого пункта Троицк в Донецкой Народной Республике бойцы группировки «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ. Однако эвакуация задержанных в тыл была сорвана массированным ударом украинских беспилотников, сообщил командир штурмового подразделения с позывным Сыч.

По словам офицера, пленные содержались в подвальном помещении в течение четырёх суток из-за невозможности безопасной эвакуации. При попытке вывода оба задержанных попали под атаку FPV-дронов. Один из украинских военных получил несовместимые с жизнью ранения.

«Рои птичек налетели, минометы, не давали проходу. Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», — добавил Сыч.

В результате инцидента ранения получили и российские военнослужащие, осуществлявшие эвакуацию. Вечером того же дня их вместе с уцелевшим пленным удалось вывезти с передовой силами другой штурмовой группы.

Прежде российские военнослужащие нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, который располагается в Кременчуге Полтавской области. Как подчеркнули в Министерстве обороны, данный объект снабжает группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцируются на Донбассе.