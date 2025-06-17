Ричмонд
+21°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские бойцы СВО получили планшеты и телефоны на 750 тысяч рублей

Техника была выявлена в ходе таможенной проверки как незаконно ввезённая и незадекларированная.

Источник: Om1 Новосибирск

Сибирские таможенники передали мобильную технику военным. Устройства общей стоимостью более 750 тысяч рублей будут направлены на СВО, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни передали представителю новосибирской войсковой части 8 планшетов, 6 мобильных телефонов и 4 единицы смарт-часов. Техника была выявлена в ходе таможенной проверки как незаконно ввезённая и незадекларированная.

После истечения срока хранения и признания устройств бесхозяйными решением суда таможня подготовила документы для передачи техники в федеральную собственность. Переданные устройства в ближайшее время будут отправлены в зону специальной военной операции.