Новосибирские бойцы СВО получили планшеты и телефоны на 750 тысяч рублей

Сибирские таможенники передали мобильную технику военным. Устройства общей стоимостью более 750 тысяч рублей будут направлены на СВО, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Сотрудники Сибирской оперативной таможни передали представителю новосибирской войсковой части 8 планшетов, 6 мобильных телефонов и 4 единицы смарт-часов. Техника была выявлена в ходе таможенной проверки как незаконно ввезённая и незадекларированная.
После истечения срока хранения и признания устройств бесхозяйными решением суда таможня подготовила документы для передачи техники в федеральную собственность. Переданные устройства в ближайшее время будут отправлены в зону специальной военной операции.