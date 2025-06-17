Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после дальнего похода

Группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась на главную базу во Владивостоке после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе флота.
В отряд военных судов вошли танкер «Печенга», корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
«На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода, а также отметил высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев», — отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.
В ТОФ уточнили, что отличившиеся военнослужащие получили медали и грамоты. Корабли преодолели около 24 тысяч морских миль в Индийском и Тихом океанах, посетив с деловыми заходами девять стран.
В рамках похода отряд кораблей принял участие в ряде совместных учений. В их числе маневры «Комодо-2025», «Морской пояс безопасности-2025», «Аравийский муссон», «Индра Нэви-2025» и учения типа PASSEX. Российские моряки отработали действия совместно с коллегами из Индонезии, Ирана, Пакистана, Индии, Бангладеш и Таиланда.
Напомним, 16 июня стало известно о начале плановых учений ТОФ, которыми руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Манёвры будут проходить в акваториях Тихого океана.