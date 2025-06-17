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ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером и ночью сбили 198 БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 198 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23.30 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона. Всего с 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.