ПВО вечером и ночью сбили 198 украинских беспилотников

«В период с 23.30 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона. Всего с 20.00 мск 16 июня текущего года до 7.00 мск 17 июня текущего года перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.