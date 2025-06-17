Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 147 украинских беспилотников над регионами РФ

Ранее стало известно, что на Донецком направлении Вооруженные силы России уничтожили две украинские станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Живую силу и технику потеряли механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые и аэромобильные бригады ВСУ.