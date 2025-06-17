За ночь ПВО сбила 21 украинский дрон над Курской областью

За прошедшую ночь над Курской областью был ликвидирован 21 беспилотный летательный аппарат украинского производства. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте администрации региона.
«Этой ночью сбили 198 украинских беспилотников. Из них 21 — над Курской областью», — говорится в сообщении.
Известно, что в ночь на 17 июня системы противовоздушной обороны уничтожили 147 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в различных регионах России.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему предприятию, которое находится в Кременчуге, Полтавская область. Как отметили в Министерстве обороны, этот объект обеспечивает топливом подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на Донбассе.