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Министр Армии США Дрисколл заявил об американском солдате на Луне

Ряд пользователей Сети считает, что министр Армии США «проболтался», говоря о солдате на Луне.

Источник: Аргументы и факты

Представитель американских Вооружённых сил якобы находится на Луне, заявил министр Армии США Дэниел Дрисколл в передаче на телеканале Fox News, рассказывая о подготовке военных к параду.

«Вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат», — сказал глава ведомства.

После этого в Сети началось обсуждение слов Дрисколла. Некоторые пользователи предположили, что министр оговорился. Другие комментаторы считают, что он «проболтался».

Британская газета Daily Mail, в свою очередь, написала, что Дрисколл, скорее всего, говорил об американской женщине-астронавте Энн Макклейн, которая сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС). У неё есть воинское звание — полковник.

Напомним, в ноябре космонавт, Герой России Сергей Прокопьев заявил, что американские астронавты были на Луне, но могли снять ряд кадров в павильоне в целях отчёта перед налогоплательщиками.