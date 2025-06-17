Министр Армии США Дрисколл заявил об американском солдате на Луне

Представитель американских Вооружённых сил якобы находится на Луне, заявил министр Армии США Дэниел Дрисколл в передаче на телеканале Fox News, рассказывая о подготовке военных к параду.
«Вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат», — сказал глава ведомства.
После этого в Сети началось обсуждение слов Дрисколла. Некоторые пользователи предположили, что министр оговорился. Другие комментаторы считают, что он «проболтался».
Британская газета Daily Mail, в свою очередь, написала, что Дрисколл, скорее всего, говорил об американской женщине-астронавте Энн Макклейн, которая сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС). У неё есть воинское звание — полковник.
Напомним, в ноябре космонавт, Герой России Сергей Прокопьев заявил, что американские астронавты были на Луне, но могли снять ряд кадров в павильоне в целях отчёта перед налогоплательщиками.