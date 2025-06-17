Марочко: российские войска прорвали оборону ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

Российские войска прорвали укрепленную и многослойную оборону ВСУ в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Концентрированным ударом и мощным натиском ВС РФ преодолели глубоко эшелонированную оборону противника севернее Верхнекаменского», — заявил он.
По словам Марочко, прорыв позволил российским силам продвинуться к Серебрянке и ухудшить позиции ВСУ у Григоровки.
Ранее Марочко заявил, что украинские войска на рубежах ЛНР постепенно отказываются от тактики активных штурмов, переходя к позиционной обороне.
Также сообщалось, что в ночь на 17 июня системы противовоздушной обороны уничтожили 147 БПЛА, запущенных с территории Украины, в различных регионах России.