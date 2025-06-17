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Марочко: российские войска прорвали оборону ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

Марочко отметил, что украинские войска пытаются удержать ключевые позиции.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска прорвали укрепленную и многослойную оборону ВСУ в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Концентрированным ударом и мощным натиском ВС РФ преодолели глубоко эшелонированную оборону противника севернее Верхнекаменского», — заявил он.

По словам Марочко, прорыв позволил российским силам продвинуться к Серебрянке и ухудшить позиции ВСУ у Григоровки.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска на рубежах ЛНР постепенно отказываются от тактики активных штурмов, переходя к позиционной обороне.

Также сообщалось, что в ночь на 17 июня системы противовоздушной обороны уничтожили 147 БПЛА, запущенных с территории Украины, в различных регионах России.