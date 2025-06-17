Безопасность ПМЭФ обеспечит новейшая система защиты от БПЛА

Система, которая обеспечивает защиту воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов, будет работать во время ПМЭФ, пока мероприятие будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Это позволит обеспечить безопасность участников. Об этом рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло в беседе с ТАСС.