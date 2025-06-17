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Безопасность ПМЭФ обеспечит новейшая система защиты от БПЛА

Система, которая обеспечивает защиту воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов, будет работать во время ПМЭФ, пока мероприятие будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Это позволит обеспечить безопасность участников. Об этом рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, в настоящее время безопасность должна быть не просто реакцией на события, а прогнозированием и предотвращением возможных угроз.

«Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать. Мы готовы показать, как она работает, научить пользоваться и протестировать на любых объектах. 18—21 июня 2025 года будет обеспечена защита всего конгрессно-выставочного центра “Экспофорум”», — объяснил Шандобыло.

Он сообщил, что систему представят на ПМЭФ в конгресс-центре в зоне «Территория инноваций».

Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня. Его основная идея в этом году — «Общие ценности как фундамент развития в условиях многополярного мира».