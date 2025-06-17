Безопасность ПМЭФ обеспечит новейшая система защиты от БПЛА

По словам эксперта, в настоящее время безопасность должна быть не просто реакцией на события, а прогнозированием и предотвращением возможных угроз.
«Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать. Мы готовы показать, как она работает, научить пользоваться и протестировать на любых объектах.
Он сообщил, что систему представят на ПМЭФ в конгресс-центре в зоне «Территория инноваций».
Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня. Его основная идея в этом году — «Общие ценности как фундамент развития в условиях многополярного мира».