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В Донецке прогремела серия взрывов

Глава Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале сообщил о громких звуках в Донецке и призвал жителей города быть осторожными. В городе прогремело по меньшей мере десять мощных взрывов, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), отмечает агентство. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Ранее, 15 июня, шестеро подростков в Донецке пострадали после детонации ударного беспилотника. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

В результате инцидента пострадали пять девочек и один мальчик — все в возрасте от 12 до 15 лет. Они получили ранения средней степени тяжести. Всем детям оперативно была оказана медицинская помощь.

В результате взрыва также были повреждены фасад здания, окна и припаркованный автомобиль.