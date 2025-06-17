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В Севастополе простились с бойцом СВО

Жители Севастополя проводили в последний путь бойца спецоперации, снайпера, рядового Станислава Хачатряна.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Боец родом из Донецка. В 2014 году переехал в Севастополь, где окончил местную школу. С самого детства занимался спортом, любил футбол и скалолазание.

После школы герой прошел военную службу по призыву в одной из воинских частей Южного военного округа. После заключения контракта с ВС РФ он прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на фронте.

Погиб в бою на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что в Нижнегорском районе прошла церемония прощания с участником СВО Евгением Петровым. Храбрый воин скончался в госпитале от ран, полученных во время боя на Сумском направлении.