В Севастополе простились с бойцом СВО

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Боец родом из Донецка. В 2014 году переехал в Севастополь, где окончил местную школу. С самого детства занимался спортом, любил футбол и скалолазание.
После школы герой прошел военную службу по призыву в одной из воинских частей Южного военного округа. После заключения контракта с ВС РФ он прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на фронте.
Погиб в бою на Херсонском направлении.
Ранее сообщалось, что в Нижнегорском районе прошла церемония прощания с участником СВО Евгением Петровым. Храбрый воин скончался в госпитале от ран, полученных во время боя на Сумском направлении.