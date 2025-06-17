В Донецке прогремело минимум 10 мощных взрывов

По меньшей мере 10 взрывов прогремели в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает агентство, наибольшее число взрывов услышали в спальном районе города. В Донецке работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Каких-либо данных о повреждениях и пострадавших пока нет.
«В Донецке громко!», — написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Кулемзин также призвал всех жителей города соблюдать осторожность.
Пару дней назад, 15 июня, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что шестеро несовершеннолетних пострадали от детонации ударного беспилотника украинской армии в Ленинском районе в Донецке в воскресенье 15 июня. Он уточнил, что среди пострадавших пять девочек и один мальчик в возрасте 14−16 лет. Пострадали еще двое взрослых жителей.