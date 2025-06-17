В Донецке прогремело минимум 10 мощных взрывов

Пару дней назад, 15 июня, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что шестеро несовершеннолетних пострадали от детонации ударного беспилотника украинской армии в Ленинском районе в Донецке в воскресенье 15 июня. Он уточнил, что среди пострадавших пять девочек и один мальчик в возрасте 14−16 лет. Пострадали еще двое взрослых жителей.