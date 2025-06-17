«В ходе разведывательных мероприятий в районе н. п. Маяк в ДНР расчетом FPV-дроновиспытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” был обнаружен замаскированный танк ВСУ Leopard 2А1 немецкого производства. В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра “Рубикон” боевая машина противника была уничтожена», — говорится в сообщении ведомства.
В ДНР уничтожили еще один украинский танк Leopard
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил замаскированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А1. Об этом сообщили в Минобороны России.