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В ДНР уничтожили еще один украинский танк Leopard

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил замаскированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А1. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

«В ходе разведывательных мероприятий в районе н. п. Маяк в ДНР расчетом FPV-дроновиспытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” был обнаружен замаскированный танк ВСУ Leopard 2А1 немецкого производства. В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра “Рубикон” боевая машина противника была уничтожена», — говорится в сообщении ведомства.