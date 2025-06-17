Из-за угрозы атаки БПЛА отменен нижегородский фестиваль «Русская Тоскания»

Фестиваль «Русская Тоскания» отменили из-за угрозы атаки БПЛА. Мероприятие должно было пройти
«Русская Тоскания» — фестиваль, который проходит на озере Тосканка. Главным событием мероприятия должна была стать «Русская регата» — парад стилизованных лодок.
Однако в сявзи с требованиями службы региональной безопасности программа отменяется. Деньги за купленные билеты будут возвращены на банковские карты.
Напомним, что в прошлом году «Русскую Тосканию» тоже могли отменить из-за финансовых проблем. Однако мероприятие состоялось в упрощенном формате.