Ротация мобилизованных: почему бойцы не должны служить более полугода

В России на время проведения СВО необходимо установить предельный срок службы мобилизованным. Такое мнение специально для ВФокусе Mail выразил заместитель командира бригады «Святой Георгий» по военно-политической работе с позывным Всадник.
«Я скажу свое субъективное мнение и мнение многих товарищей, с кем я общался по этому поводу, плюс оно подкреплено психологическими исследованиями. Они сводятся к тому, что во время боевых действий полгода — это срок, за который у бойца происходит психологическое перенасыщение, то есть через полгода у него уже происходят определенные психологические изменения: притупление чувства страха, апатия. При этом военными психологами выявлено, что три месяца активных боевых действий — это потолок, потом военнослужащий перестает реагировать на свист мин, перестает лишний раз нагибаться, когда проходит мимо окон. Исходя из этого у меня мысли были такие, что мобилизованная часть 300 тысяч человек, мобилизуется на шесть-восемь месяцев. Два месяца — это подготовка: собрать людей, обучить и оснастить, чтобы они потом провели боевое слаживание уже в подразделении, и 4−6 месяцев — это работа в зоне СВО», — сказал Всадник.
По прошествии трех месяцев после первой волны, по его словам, следует проводить следующую волну мобилизации.
«Пока набранные бойцы воюют, новые проходят подготовку. И когда у первой волны срок завершается, для них происходит демобилизация. И у них есть выбор: возвратиться домой или подписать контракт. А им на смену приходит свежая кровь, неуставшая и подготовленная», — добавил военнослужащий.
Всадник уверен, что многие мобилизованные при наличии такого выбора предпочтут остаться в армии.
«Здесь нужно учитывать, что кто-то, допустим, до войны плохо зарабатывал либо вообще не имел работы, таких много. Они увидели солидные выплаты в сравнении со многими гражданскими зарплатами, и у них идет привыкание, как и у их семей. Они начинают понимать, что здесь могут зарабатывать больше, чем на гражданке, и они останутся. Давайте говорить правде в глаза, война захватывает многих людей, поэтому еще одна часть возвращается. Откуда мы сейчас берем всех добровольцев — в основном это люди, которые когда-то где-то повоевали, и при любой возможности они будут пытаться вернуться обратно. Потому что они без этого адреналина уже никуда не денутся. Все равно определенную романтику войны отрицать нельзя», — подчеркнул спикер.
Вторым плюсом ротации мобилизованных, по его мнению, станет более подготовленная и боеспособная армия на выходе.
«Представьте, если бы мы мобилизовали бы не 300 тысяч за один раз, а мобилизовали бы четыре волны, допустим. У нас уже один миллион двести тысяч человек. То есть больше миллиона человек имели бы боевой опыт. Это был бы наш боеспособный ресурс. И в случае эскалации у нас была бы готовая миллионная армия», — отметил военнослужащий.
Третьим преимуществом такой системы стали бы более комфортные условия несения службы для самих мобилизованных.
«Люди, которые были мобилизованы в 2022 году, они оторваны от своей гражданской жизни и от своих семей. Мы понимаем, что многие семьи такое долгое отсутствие отцов уже не выдерживают. Справедливо было бы, если бы сначала один повоевал, отдал долг Родине, а затем пусть и другие примут участие», — заключил Всадник.