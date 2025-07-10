Ротация мобилизованных: почему бойцы не должны служить более полугода

«Я скажу свое субъективное мнение и мнение многих товарищей, с кем я общался по этому поводу, плюс оно подкреплено психологическими исследованиями. Они сводятся к тому, что во время боевых действий полгода — это срок, за который у бойца происходит психологическое перенасыщение, то есть через полгода у него уже происходят определенные психологические изменения: притупление чувства страха, апатия. При этом военными психологами выявлено, что три месяца активных боевых действий — это потолок, потом военнослужащий перестает реагировать на свист мин, перестает лишний раз нагибаться, когда проходит мимо окон. Исходя из этого у меня мысли были такие, что мобилизованная часть 300 тысяч человек, мобилизуется на шесть-восемь месяцев. Два месяца — это подготовка: собрать людей, обучить и оснастить, чтобы они потом провели боевое слаживание уже в подразделении, и 4−6 месяцев — это работа в зоне СВО», — сказал Всадник.