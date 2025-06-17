Над Крымом сбили два украинских беспилотника

Во вторник, 17 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до полудня.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Так, над Крымом сбили два беспилотника. Еще 14 дронов нейтрализовали над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Тульской, еще один — над Белгородской.