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Над Крымом сбили два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили два беспилотника над Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 17 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до полудня.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, над Крымом сбили два беспилотника. Еще 14 дронов нейтрализовали над Брянской областью, четыре — над Калужской, три — над Тульской, еще один — над Белгородской.