«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* (признана террористической и запрещена в РФ — ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
* признана террористической и запрещена в РФ.