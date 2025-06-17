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ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 530 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* (признана террористической и запрещена в РФ — ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

* признана террористической и запрещена в РФ.