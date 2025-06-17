«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* (признана террористической и запрещена в РФ — ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.