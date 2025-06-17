ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.