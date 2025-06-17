Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки «Днепр»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 военных Украины, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.