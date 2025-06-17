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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ы ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке военного ведомства.