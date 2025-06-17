Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.